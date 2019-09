Nathalie Caldonazzo, ora Nathaly per tutti, a Temptation Island Vip è pazza di rabbia. Andrea Ippoliti ormai con la tentatrice Zoe è andato oltre. I due sembrano dei fidanzatini. Lui nella casa delle single, dove non ci sono telecamere, la bacia e qualcosa da fuori gli obiettivi indiscreti riescono a mostrare. La showgirl 50enne, già provata dai molti filmati visti al falò, al punto da sbottare e gettare a terra il pc, diventa una furia e, dopo aver visto le immagini al Pinnettu, chiede il falò anticipato. Così si chiude la seconda puntata del reality show.

Zoe Mallucci ha 21 anni, Andrea Ippoliti 46. Nathalie Caldonazzo quando parla di questa storia al villaggio delle donne rimarca la differenza d’età, arrabbiata. “Ha cinque anni in più di mia figlia”, sottolinea. Mia Sangiuliano, avuta dall’ex fidanzato Riccardo Sangiuliano, è nata nel 2004. “E’ come se io uscissi con gli amici di mia figlia”, aggiunge sarcastica e disgustata la bionda.

VIDEO

Nathalie Caldonazzo non riesce a perdonare il fidanzato Andrea Ippoliti con cui ha una storia tra alti e bassi da tre anni. Al falò ad Alessia Marcuzzi, dopo aver gettato a terra il pc, caduto rovinosamente sul piede di Serena Enardu, dice: “Sono senza parole, ha talmente toccato il fondo. Io lo vedo proprio un pupazzo, mi vergogno di essere qui con quest'uomo. Mi viene da vomitare. Io non ho parole. Come se fosse venuto qui a farsi una vacanza con la prima ragazza che ha trovato”.

Ha appena sentito Andrea Ippoliti chiedere a Zoe quale sia il suo punto erogeno, per questo ha preso a calci il pc. “Scusa Alessia ma non ce la faccio. Che il mio uomo sia questo, ma non si vergogna? Poi per come mi ha fatto vivere questi tre anni che non potevo salutare nemmeno il vicino di casa. Ora ho capito perché, perché è lui che fa così. Mi sono dannata per tre anni, ho cercato di fare di tutto, mi faceva sempre sentire sbagliata”, precisa ancora delusa.

La Marcuzzi la invita a proseguire nella visione del video: “Non sei obbligata ma ti consiglio di andare avanti, ti può servire per capire”. Andrea e Zoe continuano a essere in intimità. “Nathalie davvero credi che lui non lo stia facendo per ripicca?”, domanda Alessia. “Non penso, ha dato fuoco a tutto. A superato ogni limite di decenza. Poteva evitare di fare quello che ha fatto”, replica lei.

Nathalie Caldonazzo è sconfortata, ma, spronata dalle amiche, pare riprendersi. Andrea Ippoliti intanto, al falò dei fidanzati conferma che se Nathalie si fosse comportata bene fin dall'inizio, mostrandosi meno estroversa, lui non sarebbe andato oltre. Parlando di quando si sono lasciati, lo scorso gennaio, sempre per incompatibilità caratteriale, ammette pure: "Il nostro è un rapporto malato". Poi come nulla fosse, torna al villaggio e si coccola Zoe.

Nathalie Caldonazzo non ha ancora fatto nulla. La goccia che fa traboccare il vaso è però un ulteriore filmato che vede nel Pinnettu: Andrea Ippoliti entra ancora una volta nella casa delle single e bacia Zoe. La showgirl sbotta: il falò di confronto anticipato a Temptation Island Vip è inevitabile.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/9/2019.