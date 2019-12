Nathaly Caldonazzo durissima con Andrea Ippoliti: 'Amore tossico, un film horror'

Nathaly Caldonazzo definisce quello vissuto con Andrea Ippoliti “un amore tossico”. Così dice ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”.

La bella showgirl 50enne non è affatto pentita di aver detto addio al commerciante romano 47enne a Temptation Island Vip. “Non lo voglio più vedere, è stato un film horror”, spiega alla conduttrice in tv.

“Non sono pentita, non potevo fare altro. E’ stata la delusione più grande di tutta la mia vita. Non pensavo di provare una sensazione da film horror. Sono stata malissimo per quello che ho visto, che ho sopportato, che ho subito per tre anni e mezzo. Era una storia alla quale credevo tantissimo, per la quale ho rinunciato al 90 per cento di me stessa”, spiega.

“Mi sono vergognata, e l’ho detto ad Alessia Marcuzzi, di essere andata lì con un compagno che non si sapeva comportare”, aggiunge. Sull’avvicinamento tra Andrea e la tentatrice Zoe dice: “Non era una ripicca, è stato un tradimento. Loro si sono continuati a sentire. Io ho sempre sospettato che ci sarebbe stato un finale del genere anche quando stavamo insieme”.

Nathaly Caldonazzo è un fiume in piena. “Penso di meritare di più, come tutte le donne. Nessuna merita un trattamento del genere. Non potevo parlare di Massimo Troisi, in qualche modo mi violentava psicologicamente”, precisa ancora.

Quando la Balivo le fa notare che Ippoliti recentemente ha detto di stimarla e di voler chiarire con lei, replica: “Lui può dire quello che vuole, non mi interessa. Quando una persona dentro di me muore, muore, basta. Qui c’è mancanza di stile totale, non posso accompagnarmi a una persona del genere”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/12/2019.