Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti scoppiano a 'Temptation Island Vip'

Nathaly Caldonazzo, conosciuta anche come Nathalie, e Andrea Ippoliti scoppiano a Temptation Island Vip. La showgirl chiede il falò immediato. Il confronto è acceso, il fidanzato si dimostra prevaricatore e violento verbalmente nei confronti della bionda, al punto da essere redarguito da Alessia Marcuzzi che gli chiede di abbassare i toni. Per lui la liaison con la single Zoe è stata solo una conseguenza dei comportamenti di Nathaly al villaggio, troppo estroversi. La Caldonazzo non resiste. Non riesce neppure a vedere di nuovo i filmati di Andrea con la tentatrice e va via. “Mi fa vomitare, per me è finita, devo scrollarmi di dosso tutta questa mer*a”, dice ad Alessia che cerca di fermarla.

“Avrei voluto vivere questi 21 giorni in un altro modo, ma ha rovinato anche questo momento della mia vita, mi aspettavo tutto tranne che vedere questo epilogo", spiega Nathaly Caldonazzo ad Alessia Marcuzzi. Il commerciante romano arriva dopo un po’ e dice: "Mi aspettavo prima sinceramente un falò”. Poi aggiunge: "Io sono ultra preciso, non volevo fossi presa in braccio, hai innescato un meccanismo di non ritorno, ho visto te che hai parlato male del nostro rapporto, che ci stai a fare con me? La mia è stata una conseguenza”.

VIDEO

Nathaly Caldonazzo gli elenca tutte le sue colpe: “Nulla giustifica quello che hai fatto. Ti sei fatto toccare, ci sei andato due volte in esterna e sei entrato in camera sua. Ti rendi conto di quello che hai fatto?”.

I due iniziano a vedere i video che riguardano la 50enne. Andrea Ippoliti dà in escandescenza, perde la pazienza e urla contro la fidanzata: “Già qui con me hai chiuso!”. La Caldonazzo è pietrificata. Cerca aiuto e guarda la Marcuzzi che lo invita con veemenza a mantenere la calma: “Sei stato aggressivo, ci sono anch'io qui e lei può guardarmi quando vuole”. Nathaly ringrazia Alessia, ma Andrea è fuori di sé e l’attacca ancora cercando di metterla in cattiva luce con la conduttrice denigrandola: “Mi fa piacere vederti guardare Alessia visto che quando siamo a casa non parli così di lei”. Alessia Marcuzzi lo redarguisce ancora: “Sei anche poco elegante”.

“A 47 anni te la fai con una ragazza che ha cinque anni più di mia figlia, non ti vergogni?”, dice ancora Nathaly Caldonazzo al fidanzato. Andrea Ippoliti non sembra sentire ragioni. Continua a dire che non c’è motivo per cui stiano insieme, dato che lei parla sempre male di lui con gli altri.

Continuano a battibeccare fin quando non guardano i video in cui Andrea e Zoe sono in atteggiamenti più che intimi. La Caldonazzo però ha raggiunto il limite, così si alza dicendo: "Io non voglio vedere più nulla, me ne vado".

Alessia Marcuzzi le corre dietro e cerca di convincerla a parlare con Andrea Ippoliti, crede sia meglio si chiariscano prima di andare via. Nathaly però non cambia idea: "Non è il mio uomo, non voglio averci a che fare, non ho più niente da dire, ho il vomito. E’ finita. Mi voglio scrollare di dosso tutta questa mer*a”.

Andrea rimane seduto sul tronco da solo. Alla Pinella ammette di non sapere più neppure lui se è ancora innamorato di Nathaly. Temptation Island Vip decreta la fine del loro rapporto, sempre che i tira e molla che vanno avanti da tre anni si siano stavolta esauriti...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/9/2019.