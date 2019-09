Nathaly Caldonazzo dopo la rottura a 'Temptation Island Vip': 'Per me Andrea Ippoliti è morto'

Nathaly Caldonazzo dopo la rottura con Andrea Ippoliti a Temptation Island Vip, considera definitivamente chiusa la storia con il commerciante romano quasi 47enne a cui è stata legata, seppur con vari tiri e molla, per ben tre anni. La showgirl 50enne è lapidaria. Intervistata da Uomini e Donne Magazine dice: “Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada”.

Non giustifica il comportamento dell’ex compagno al reality. Con la tentatrice Zoe Mallucci, 21 anni, è andato oltre. Nathaly Caldonazzo vuole rinascere e chiude la porta all’ex. Non ci potrà essere alcuna riappacificazione. “Impossibile”, sottolinea. Poi lancia la sua frecciatina: “Una volta fuori puoi fare quello che vuoi, evitando magari ragazze così giovani”.

Dopo la rottura a Temptation Island Vip anche Andrea Ippoliti pare della stessa idea. Su Nathaly Caldonazzo al settimanale ammette: “Non è la donna che fa per me". L’ex fidanzata è stata per lui “distruttiva”. Non gli è piaciuto affatto quel la bionda ha affermato al reality su di lui. Con Zoe, forse, è nato qualcosa di importante. “Ci siamo piaciuti subito. Era la persona più vicina a me. Credo che avremo modo di approfondire fuori in privato”, confessa l’uomo.

Sulla giovane età della ragazza, messa più volte sotto la lente d’ingrandimento da Nathaly, Andrea spiega: “Ci tengo a precisare che sono sempre stato con donne più grandi di me: la mia ex moglie ha otto anni in più di me, Nathaly ne ha quattro in più, quindi con Zoe è stata la prima volta. A Nathaly, che durante il falò ha sottolineato l’età di Zoe, vorrei dire che in giro non chiedo la carta d’identità”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/9/2019.