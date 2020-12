Nathaly Caldonazzo festeggia la mamma: due gocce d'acqua

Nathaly Caldonazzo condivide una foto con la mamma sul social per il compleanno della donna. La bionda festeggia i 76 anni di Leontine Snell che è ancora una vera bellezza. Sono due gocce d’acqua.

Nathaly adora la madre, ballerina olandese, di origine indiana che ha debuttato al Lido di Parigi a soli 15 anni come prima donna nella celebre compagnia delle Blue Bell. Accattivante e bravissima, ha girato mezzo mondo poi in Italia ha trovato l’amore: Mario Caldonazzo. Dal matrimonio sono nate Nathaly e Patrizia. A 35 anni per Leontine è arrivato il divorzio.

La Snell è stata pure la compagna per quasi 40 anni del regista Dino Risi. Ha lavorato come insegnante di danza e coreografa e attrice di teatro con Peppino De Filippo in “Scala Reale”. Negli ultimi anni si è dedicata alle figlie e a insegnare danza jazz. Ha avuto tante allieve famose, tra le quali Valeria Marini, Antonella Elia, Sabina Stilo.

Nathaly festeggia la mamma e si regala una foto con lei che è davvero splendida, una donna raggiante accanto alla figlia 51enne, altrettanto meravigliosa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/12/2020.