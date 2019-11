Nathaly Caldonazzo appare davvero radiosa in questa foto scattata poche ore fa fuori dagli studi televisivi dove viene registrato il Maurizio Costanzo Show. La bella romana, che ha 50 anni splendidamente portati, sorride all’obiettivo e mostra il suo fisico ancora mozzafiato. Blazer argentato, leggings bianchi e stivali: il suo look si accompagna perfettamente al suo colore di capelli. Dopo l’esperienza a Temptation Island Vip, che ha portato alla fine della relazione con Andrea Ippoliti, avvenuta in circostanze decisamente poco amichevoli, Nathaly sembra essere davvero rinata.

Mentre Ippoliti ha fatto sapere di voler provare a ricucire con lei, chiedendole di incontrarlo almeno per chiarire quanto successo durante la permanenza in Sardegna davanti alle telecamere del programma di Canale5, la Caldonazzo ha dichiarato più volte di non essere minimamente interessata a rivedere l’ex, anzi. Per lei lui è “morto”. “Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada”, ha fatto sapere.

Negli ultimi tempi è invece tornata pubblicare sul social diversi scatti risalenti agli anni ’90 in cui appare giovanissime e felice accanto al suo compagno più famoso, l’attore Massimo Troisi, prematuramente scomparso a 41 anni e considerato uno dei più importanti esponenti del cinema italiano della fine del secolo scorso.

Scritto da: la Redazione il 27/11/2019.