Naufraga dell’Isola confessa: 'Mia madre mi ha pugnalato alle spalle’

Sono parole davvero molto forti quelle usate da Miryea Stabile. La naufraga dell’Isola dei Famosi, già vincitrice dell’ultima edizione del programma “La Pupa, il Secchione e Viceversa”, ha confessato ad alcuni compagni d’avventura di aver avuto e di avere ancora un rapporto conflittuale con i genitori. Anzi, peggio: con sua madre sembra che sia calato il gelo dopo un episodio molto pesante. La 23enne bresciana si è fatta sfuggire la confessione mentre si lamentava del fatto di essere stata in qualche modo tradita dagli altri concorrenti del reality. “Sono triste e sto elaborando il fatto che mi avete rimandata in nomination. Alcune motivazioni sono state un po’ insensate secondo me. Parlate sempre e solo tra di voi e non riesco ad includermi”, ha affermato.

“Ho passato 18 anni a fidarmi di una persona e non è andata bene. Mi sono fidata sempre di mia madre e poi mi ha pugnalata alle spalle. Poi son cresciuta senza papà. Non so perché mi stanno uscendo queste confessioni così. Credo perché ho vissuto la nomination come un tradimento e ne ho passati di pesanti in passato. Poi certo, i problemi della vita sono altri. Adesso vivo anche da sola”, ha continuato.

Se, davanti all’offerta di Andrea Cerioli di aprirsi ulteriormente sul suo passato difficile, Miryea non ha aggiunto nulla su quanto accaduto con la madre, ha invece sottolineato che con il padre la situazione è molto migliorata. “Non me lo sarei mai aspettato… dobbiamo recuperare tante cose ma io sono stata una bimba senza papà e l’ho ritrovato da poco, ho tutto il tempo ancora per giocare con lui. Mi hanno sempre detto che a lui non fregava niente di me e dei miei sogni. Adesso è come se avesse dato la conferma che ci tiene e che io esisto”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 29/4/2021.