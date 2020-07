Anche la più flebile speranza si è spenta. E’ stato ritrovato il corpo di Naya Rivera. L’attrice, nota soprattutto grazie alla serie tv ‘Glee’, è stata dichiarata ufficialmente morta a 33 anni. Solo cinque giorni fa era stato dato l’allarme dopo che il figlio di 4 anni era stato trovato solo a bordo di una barca presa a noleggio con la madre per fare una gita in un lago della California. Il piccolo aveva raccontato che la donna si era immersa per fare una nuotata, ma non aveva fatto più ritorno a bordo. Subito erano partite le ricerche. Poi nella mattinata del 13 luglio (pomeriggio in Italia) la terribile scoperta, anche se non inaspettata: è stato rinvenuto un corpo. “Un corpo è stato ritrovato nel Lago Piru questa mattina. Il recupero è in corso. Ci sarà una conferenza stampa al lago intorno alle 14”, hanno fatto sapere le autorità.

Dall’ufficio dello Sceriffo qualche ora prima erano uscite indiscrezioni sulla situazione delle ricerche. Gli investigatori si sono convinti fin da subito che si è trattato di un tragico incidente. “Nelle cabine non c’era nessuno. Non abbiamo trovato niente. Abbiamo cercato sulla spiaggia per controllare che non ci fosse nulla di anomalo. Molte persone ci hanno detto di controllare le cabine. Non c’è motivo di pensare che lei abbia mai lasciato l’acqua. Siamo sicuri al 100% che si tratta di un tragico annegamento”, avevano dichiarato.

Poi il rinvenimento di un cadavere, che ora è stato confermato essere il corpo di Naya. In queste ore la mamma è stata avvistata su un pontile dello stesso Lago Piru, in California, in preda al dolore, accompagnata dal fratello dell’attrice.

Scritto da: la Redazione il 13/7/2020.