Nek in formissima grazie a Lucas Peracchi, il fidanzato di Mercedesz Henger: foto

Nek è in formissima grazie a Lucas Peracchi, il fidanzato di Mercedesz Henger. Il cantante 48enne fa gli esercizi mentre il trainer lo osserva attentamente. L’istruttore 34enne è orgoglioso: l’artista è al top grazie a lui, come mostrano le foto condivise sul social.

L’ex tronista di Uomini e Donne non ha dubbi: Nek è in forma super. “Oggi super allenamento con un super atleta, Nek! Oltre a essere un grande cantante (penso che ci sia poco da dire semplicemente unico) devo dire che è veramente preparato atleticamente, un vero mastino! Non molla mai! E ha anche un ottima preparazione sulle terminologie e tecnica nel campo fitness! Insomma un atleta a 360 gradi! Bellissimo allenamento ci siamo divertiti!”, scrive Lucas.

Peracchi ha persino un app per far seguire i suoi allenamenti ai famosi e non che si rivolgono a lui per scolpire i muscoli. Mercedesz, autrice delle foto con Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, pubblicate su Instagram, è al suo fianco. Lei stessa è cambiato il proprio corpo seguendo i consigli dell’uomo che ama e modificando pure la sua alimentazione.

Il cantante, vero sex symbol, fa gli addominali e poi gli esercizi per i dorsali con Peracchi e non si ferma un attimo. Lucas lo guarda sorridente e fiero: ci tiene al suo lavoro da personal trainer e vuole che il cliente sia soddisfatto quanto lui dopo i 60 minuti di allenamento.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/10/2020.