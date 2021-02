Nek mostra per la prima volta la mano dopo l'Incidente in cui ha rischiato di perderla: foto

Nek mostra per la prima volta la mano dopo il terribile incidente in cui ha rischiato di perdere l’arto. Il cantante 49enne lo scorso novembre si è tagliato con una sega circolare mentre eseguiva dei lavoretti nel capanno della sua casa in campagna. E’ subito corso all’ospedale, guidando lui stesso la sua auto fino al Pronto Soccorso di Sassuolo: se avesse aspettato l’ambulanza, data la gravità della ferita, avrebbe potuto morire dissanguato. E’ immediatamente stato operato: 11 ore di intervento per rimediare e non fargli perdere l’arto o comprometterne la mobilità. Ora, lentamente, sta recuperando.

Filippo Neviani, in arte Nek, sul social fa vedere a tutti la mano e scrive: “Ecco la mia mano oggi. La sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo. Queste cicatrici dolorose ogni giorno mi ricordano quanto possa cambiare in un secondo il corso della vita... e quest’anno purtroppo, lo ha ricordato in molte forme a tante persone…”.

Poi aggiunge: “Pianifichiamo, progettiamo sicuri nel nostro cammino poi qualcosa di inaspettato come un pugno allo stomaco, come un lampo improvviso, trasforma tutto. Si, programmerò pianificherò e procederò ancora ma d’ora in poi tenterò di vivere ogni giorno come fosse il primo”. Il suo incidente gli ha insegnato molto: vuole assaporare ogni istante che il quotidiano regala con maggiore consapevolezza e gioia di vivere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2021.