Nek in ospedale, operato d'urgenza dopo incidente: ecco come sta ora

Nek è in ospedale. Il cantante 47enne è stato operato d’urgenza dopo un incidente, sul social condivide con i fan una foto in cui è immortalato nel letto della stanza in cui è ricoverato e racconta come sta ora.

Filippo Neviani, in arte Nek, ha avuto un brutto infortunio mentre si trovava nella sua casa di campagna. Si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico alla mano sinistra, è lui stesso a darne notizia ai fan.

“Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni... - scrive l’artista - Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano. Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio. A prestissimo!”.

Nek non chiarisce ancora i danni riportati all’arto, che però ha una vistosa fasciatura dopo l’operazione. Dal letto di ospedale sorride, anche se ha il volto provato e sofferente. Il suo messaggio sul social riceve moltissimi ‘like’: sono tantissimi quelli, tra ammiratori e colleghi, che gli fanno i più sinceri auguri di pronta guarigione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/11/2020.