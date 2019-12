Nek diventa cattivissimo con i fan per lo scherzo de 'Le Iene'

Nek diventa cattivissimo con i fan. E’ insopportabile e spietato, al punto da rischiare grosso con gli ammiratori delusi. Ma è tutta una burla: il cantante stavolta è il complice nello scherzo organizzato da Le Iene.

Le Iene organizzano un concorso fittizio: quattro grandi fan di Nek vincono e hanno la possibilità così di vivere un’esperienza unica a una settimana dal prossimo concerto di Filippo Neviani: passare un’intera giornata con il loro idolo. Peccato che l’artista si riveli un’altra persona rispetto a quel che loro hanno sempre creduto. Burbero e antipatico, poco socievole, il 47enne dimostra di non amare il contatto con il suo pubblico.

Mano a mano che trascorrono le ore, i quattro ‘fortunati’ rimangono assai delusi. Con Antonio il cantante è spietato: l’artista finge di importunare la sua fidanzata in assenza del compagno, relegato nella suite.

Carmela si tira indietro e, appena può, racconta tutto al fidanzato che vuole smascherare Nek sui social e creare uno scoop. Il confronto tra la coppia e Nek è accesissimo, la donna minaccia di picchiare il cantante per l’accaduto.

L'artista regge botta e continua a essere cattivissimo, anche con gli altri ammiratori. Con una fan in carne, l’artista finge disprezzo, ad esempio, lasciando a bocca aperta tutti.

I fan di Nek rimangono impietriti quando scoprono una prostituta nella sua camera: è la goccia che fa traboccare il vaso. “Sono stato sposato 12 anni e non ho mai visto niente del genere”, commenta allibito uno di loro.

Nek vedendoli ormai delusi, esce allo scoperto e rivela che è tutto uno scherzo architettato insieme a Le Iene. “Non vi è venuto in mente che questo potesse essere uno scherzo de Le Iene? - spiega - Questo è un bellissimo scherzo che io ho fatto a voi. Secondo voi, posso essere così!?”.

Il cantante poi rivela la burla anche ad Antonio e Carmela, ancora all’oscuro di tutto, chiusi in camerino perché non hanno più intenzione di rivederlo. “Mi dispiace perché ho percepito il disagio, il disagio fortissimo, non potete capire quanto mi sia dovuto preparare per questa cosa qua. Se mi avessi tirato uno schiaffo, avresti fatto bene!”, dice loro.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/12/2019.