Roberto Cavalli in ospedale a Milano

Roberto Cavalli fa preoccupare i suoi ammiratori. Lo stilista, 78 anni ha condiviso uno scatto dall’ospedale in cui si mostra con un sondino al naso e scrive: ‘’Sono in ospedale a Milano, niente di grave, ma sono comunque nervoso, sono solo molto fortunato ad avere vicino a me la mia adorabile Sandra...

TUTTI I VIDEO