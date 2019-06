Niccolò Presta e Lorella Boccia, nozze piene zeppe di vip: 180 invitati e un mare di celebrità

Sabato 1 giugno Niccolò Presta e Lorella Boccia hanno finalmente detto di sì. La conduttrice 28enne e il produttore 26enne, figlio del noto manager Lucio Presta si sono sposati nella chiesa Gran Madre di Dio a Roma. Sono state nozze piene zeppe di vip le loro: 180 invitati, tra cui un mare di celebrità, hanno festeggiato i fiori d’arancio della coppia.

Dopo tre anni di fidanzamento, sono arrivate le nozze super vip, con un ricevimento da mille e una notte al Castello di Tor Crescenza. Non si contano quasi i famosi presenti prima in chiesa e poi al party, blindatissimo. Non poteva mancare il numeroso gruppo di Amici con Marcello Sacchetta, accompagnato dalla sua compagna Giulia Pauselli, e Paolo Ciavarro, i due che hanno condotto con la sposa il daytime del talent show. Al matrimonio anche Gabriele Eaposito, Veronica Peparini e Andreas Muller.

VIDEO

Lista degli ospiti lunga e importante per nozze così attese. Lorella Boccia e Niccolò Presta hanno accolto con grande calore anche gli altri super vip, tra i quali Antonella Clerici e Vittorio Garrone, Ezio Greggio e Romina Pierdomenico, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, Flavio Briatore e moltissimi altri. Al matrimonio pure Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, coppia lanciata da Uomini e Donne. Assente, a sorpresa, Paola Perego.

Festa grande per gli sposi, che hanno sorriso emozionati, godendosi ogni istante del grande giorno. Splendida Lorella Boccia, che per la speciale occasione ha scelto la griffe Blumarine di Anna Molinari. Dopo aver indossato il primo abito dalla linea a sirena per il sì, per il party ha sorpreso tutti con uno smoking.

Per l’ex ballerina di Amici blazer tailoring in cady bianco naturale e rovere in raso di seta con più di 3000 cristalli Swarovski applicati, abbinati al pantalone palazzo in cady con banda sul fianco con cristalli Swarovski e micro corsetto. A completare il look una décolleté in raso, anche questa interamente ricoperta di cristalli.

Look accattivante pure per lo sposo. Niccolò Presta ha indossato un completo di Robert Cavalli e ha deciso di non fare alcun cambio d’abito.

Serata splendida e romantica per tutti gli ospiti, contagiati dall’amore e dal momento unico. Il taglio della torta subito dopo la mezzanotte è stato accompagnato dal brano "Come nelle favole" del celebre Vasco Rossi. Una cornice di fuochi d’artificio e cascate di luci che hanno illuminato il giardino del Castello e i due innamorati, raggianti ed emozionati. La loro vita da famiglia è appena cominciata.