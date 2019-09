Nick Carter ha dovuto chiedere un’ordinanza restrittiva nei confronti del fratello Aaron, poi concessa dal tribunale. Il cantante dei Backstreet Boys, che negli anni ’90 ha fatto impazzire milioni di fan in tutto il mondo, ha spiegato via social di essere arrivato a tanto dopo che il fratello minore ha minacciato di uccidere sua moglie Lauren Kitt, che è anche incinta del loro secondo figlio.

Via Twitter il 39enne ha spiegato: “Dopo un’attenta riflessione, io e mia sorella Angel non abbiamo potuto fare altro che chiedere un’ordinanza restrittiva nei confronti di nostro fratello Aaron. Alla luce del comportamento sempre più allarmante di Aaron e dopo la sua recente confessione sul fatto che ha pensato di uccidere mia moglie e il bambino che porta in grembo, non abbiamo avuto altra scelta che prendere ogni misura possibile per proteggere noi stessi e le nostre famiglie. Vogliamo molto bene a nostro fratello e speriamo che possa curarsi prima che faccia del male a sé stesso o a qualcun altro”.

Non è passato molto prima che lo stesso Aaron, 31 anni, replicasse sempre via social. “Mio fratello ha appena ottenuto un’ordinanza restrittiva nei miei confronti. Così il nostro rapporto è finito per sempre. Non lo vedo da quattro anni. E non ho intenzione di farlo”. Sulle minacce a Lauren ha poi fatto sapere: “Non l’ho minacciata, l’ho attaccata per aver provato a registrare un video in cui sono in una giornata no, per poi rivenderlo come si rivende sempre tutto”.

