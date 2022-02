Nicola Pisu contro Manila Nazzaro: volano gli stracci a distanza tra i due

Nicola Pisu esplode e si scaglia contro Manila Nazzaro dopo la frase aberrante sul 32enne pronunciata al GF Vip dall’ex Miss Italia 44enne. Volano gli stracci a distanza tra i due. Il figlio di Patrizia Mirigliani, imbufalito, replica e non è tenero.

Miriana Trevisan nella casa parla con Manila del rapporto avuto con Pisu. Tra i due il flirt si è spento soprattutto quando il ragazzo ha pronunciato una frase spiazzante sull’ex moglie di Pago: “Meriti un uomo che ti tratti male”. La Nazzaro commenta: “Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute sue. Lo so che non è stato bello. Poi soprattutto come sempre, quella roba brutta che ha fatto in Confessionale. Sì dai quando durante le nomination ti ha votata e ha detto ‘speriamo che trovi uomini che…’Cioè Miri lì ha toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Lì proprio metti un muro. Quando un uomo ti dice una cosa del genere è la fine, boom, basta ed è bene così. Ti disse che meritavi un uomo che ti trattasse male, è stata una cosa brutta senza giustificazioni. Quella li è stata brutta, ha toccato il fondo”.

Nicola da fuori ascolta le dichiarazioni della bionda, quelle che scatenano un putiferio anche sui social, soprattutto per quel “puoi morire affogato”, che fa inorridire. Pubblica un'immagine di suo nonno Enzo Mirigliani e della Nazzaro all'epoca in cui la gieffina venne premiata a Miss Italia nel 1999 e l’accompagna con un post al vetriolo.

“Guardo una vecchia foto, è di quella Miss Italia che ha conquistato il cuore di mio nonno e di tutti gli italiani per la bellezza dei valori che aveva saputo incarnare, oggi non ritrovo più nulla. Incredulo ti ascolto. Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di ‘morire affogato”, esordisce Nicola Pisu.

E continua: “Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione al rispetto delle differenze e della parità, c’è ancora molta strada da fare. Perché il centro di tutto, cara Manila, non sono i maschi o le femmine, ma la persona. E la persona che vedo davanti a me, non la riconosco più. Le parole pesano e possono essere pietre, tanto più se dette da chi riveste il ruolo di madre e di personaggio pubblico, e che dovrebbe sentire una responsabilità ancora maggiore per i messaggi di cui si fa portavoce. Possibile che non ti accorgi nemmeno che sono proprio parole così che spesso ‘armano’ le mani degli uomini violenti? Cara Manila, il tema della violenza sulle donne è troppo serio e complesso per essere sacrificato in tv in nome degli ascolti”.

“Io a questo giochino non mi sono mai prestato – conclude l'ex gieffino – Quando ho sbagliato, ho sempre chiesto scusa riconoscendo che una frase detta con leggerezza in un momento di fragilità, poteva prestarsi a fraintendimenti che mai avrei voluto. Anzi, mi auguro che chi si indignò allora condannandomi, si faccia sentire più forte adesso. Perché mi dispiace tanto ammetterlo, ma la Manila di oggi a quella Miss Italia del 1999 potrebbe solo spolverare la corona!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/2/2022.