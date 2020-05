Il 26enne Nicola Vivarelli è quello giusto? Gemma Galgani ci spera. Lui vuole presentarla alla madre

Sirius fa breccia nel cuore di Gemma Galgani. Il 26enne Nicola Vivarelli è quello giusto? La Dama 70enne del Trono Over di Uomini e Donne ci spera. “Questa è la volta buona, lo spero, lo sento”, confessa a Chi. Il ragazzo, terzo ufficiale di Marina sulle navi da crociera, assicura di essere realmente interessato a lei, vuole persino presentarla alla madre. Eppure per molti la liaison, che ha appena preso il via, è un disastro annunciato. Non può funzionare.

“Credevo fosse mio coetaneo, invece è giovanissimo. L’amore è un diritto senza età!”, sottolinea Gemma al settimanale. “Io vivo in mare per otto mesi l’anno. Quando mi fermo e torno a casa, l’appuntamento con Gemma in tv è un rito. Sia per me sia per mamma Luisella e nonna Anna. Andare a corteggiarla è la mia scelta del cuore”, assicura Nicola.

“C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre sia mia nonna mi hanno detto: ‘Si vede che sei felice’. Spero che questa storia abbia un lieto fine”, aggiunge il ragazzo. Guarda al futuro, nonostante i quarantaquattro anni d’età che lo separano dalla Galgani.

La torinese è pronta ad ascoltarlo e a farsi corteggiare. Crede sia la volta buona: “Lo spero, lo sento. So di avere finalmente accanto un uomo che mi osserva da uomo. Cosa che i miei coetanei non sanno più fare”. Nonostante i buoni propositi tutti rimangono scettici.

Tra le persone poco convinte della reale attrazione di Nicola per Gemma c’è Chiara Vannucci, ex fidanzata del 26enne, di sei anni più grande di lui. Intervistata da Fanpage la quasi 32enne sottolinea: “Non credo in questa relazione, penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa. Ricordo che per Uomini e Donne facemmo un provino insieme anni fa in una discoteca della Versilia”.

In merito al provino per il dating show precisa: “Siamo stati amici per un po’ prima di metterci insieme. Parlo proprio degli inizi della nostra conoscenza, quando avevamo lo stesso giro di amici. Dopo il provino, mi ricontattarono per fare una seconda intervista ma non accettai. Lui non fu richiamato e ci rimase male”.

Quando le si domanda se i genitori di Vivarelli approverebbero questa relazione, la Vannucci spiega: “Conosco i suoi genitori ma non so come potrebbero reagire di fronte a una situazione fuori dagli schemi come questa. So che la madre di Nicola è una donna dalla mentalità aperta, è molto giovane”.

Non è più interessata a quel che fa Nicola, con cui è stata insieme “per tre o quattro anni, fino al 2014": “Voglio rimuoverlo dai miei pensieri. Certo, mi è venuto da ridere. Chi non riderebbe? Ci siamo lasciati in malo modo per questioni che non mi va di approfondire. Se vorrà, lo farà lui. Mi auguro sia sinceramente interessato a Gemma. Com’è che si dice? L’amore non ha età”.

