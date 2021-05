Nicolas Vaporidis sulla sua calvizie: 'All'inizio ho rosicato, poi...'

Nicolas Vaporidis risponde alle domande dei fan sul social e parla della sua calvizie. L’attore 39enne racconta come si è sentito quando ha perso tutti i capelli. “All’inizio rosichi”, rivela.

Non cura moltissimo l’epidermide della sua ‘pelata’. Nicolas confida: “E’ una decina d’anni più o meno che mi sono arreso, al massimo la protezione per il sole quando c’è e mi ricordo”. Il momento in cui si è rasato a zero è stato una “liberazione”, parole sue. “In più ho scoperto di avere una testa perfetta”, aggiunge Vaporidis.

Nicolas però ammette che vedere i capelli che cadono gli è pesato: “All’inizio rosichi un po’, poi ti arrendi e alla fine te ne sbatti e stai bene uguale. Non sei Sansone, non è nei capelli la tua forza”.

L’artista rivela pure perché è finito il matrimonio con Giorgia Surina, sposata nel 2012 e da cui si è separato poco dopo, i due hanno divorziato definitivamente nel 2014: “Eravano piccoli, io soprattutto, e incapaci di prenderci cura di noi”. Nonostante ciò non si è mai pentito di averlo fatto. Ora è single, sogna di avere un figlio un giorno. Professionalmente con il cinema è fermo. “Per il momento nessun progetto. Tutto ancora in fase embrionale”, fa sapere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/5/2021.