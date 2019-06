Sebbene abbia chiesto a tutti di non associarla più all’ex fidanzato Fabio Colloricchio, dopo che lui si è lasciato andare a scene piuttosto spinte nel reality spagnolo ‘Supervivientes’, Nicole Mazzocato stavolta non è riuscita a rimanere in silenzio dopo le nuove accuse arrivate dall’argentino. Fabio continua infatti a parlare male di lei nella trasmissione iberica e stavolta avrebbe detto agli altri naufraghi che la responsabilità della fine della loro relazione è tutta di Nicole.

In un video pubblicato sul social la Mazzocato ha spiegato: “Mi avete tartassato di messaggi dalla Spagna oggi. Intanto faccio questo video in italiano per gli italiani che sono lì e che mi mettono sempre in guardia su ciò che succede (nel reality Supervivientes, ndr), sul fatto che c’è gente che parla di me in modo sgarbato e inopportuno”.

“Quello che voglio dire è che bisognerebbe mettere i pedi per terra e analizzare in primis sé stessi prima di giudicare gli altri o sparare a zero su altre persone quando le colpe sono divise al cinquanta per cento”, ha quindi aggiunto facendo chiaramente riferimento alle nuove esternazioni di Colloricciho. “Poi voglio dire un’altra cosa. Credo che a volte sia meglio tacere rischiando di passare per stupidi anziché aprire bocca e togliere ogni dubbio”, ha quindi concluso non senza un pizzico di sarcasmo.