Dopo che l’ex Fabio Colloricchio si è reso protagonista di uno scandalo nel reality ‘Supervivientes’, versione spagnola de ‘L’Isola dei Famosi’, la sua ex Nicole Mazzocatto ha commentato in maniera molto negativa la vicenda e ha chiesto che il suo nome non venga più associato a quello dell’argentino.

Dopo che l’ex tronista ha letteralmente “consumato” la sua passione con la nuova fiamma Violeta Mangrinan sotto le telecamere dello show iberico, in tanti hanno contattato la Mazzocato via social per chiederle cosa ne pensi di quanto accaduto. Lei ha quindi deciso di pubblicare una Story su Instagram, criticando fortemente il comportamento dell’ex e chiedendo che il suo nome non sia più accostato a lui.

“Io sono così… potrò sembrare antipatica o fredda, ma sono solo diretta e sincera. Dico questa cosa e poi per rispetto mio vi chiedo di non accostarmi più in nessun modo alla mia precedente relazione, soprattutto per rispetto al mio nuovo compagno”, ha scritto sul social. “Le cose più belle che fanno parte di me sono avere anima e pudore. Non sopporto il fatto di dover scendere a compromessi. Non tollero gente capace di umiliarsi o far scandalo pur di far parlare. Questa non è la mia vita e non voglio far parte di tutto questo! So che capirete”, ha poi concluso.

La Mazzocatto e Colloricchio si erano lasciati a gennaio di quest’anno dopo quattro lunghi anni di relazione. Entrambi avevano fatto sapere di essere rimasti in buoni rapporti. Ma quanto accaduto negli ultimi giorni nella trasmissione iberica ha comprensibilmente modificato l’atteggiamento di Nicole nei confronti dell’ex. Se a questo si aggiunge che durante la sua permanenza in Honduras Fabio ha più volte parlato male di lei, la reazione della bella 28enne sembra essere più che giustificata.