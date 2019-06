Nicole Mazzocato, prima foto con il fidanzato Thomas Teffah sul social: ufficializza la sua relazione

Nicole Mazzocato condivide con i fan sul suo profilo social la prima foto con il fidanzato Thomas Teffah. La 28enne ufficializza la relazione con l’uomo con cui ha ritrovato serenità in amore.

E’ abbracciata al fidanzato Thomas Teffah. La prima foto social di Nicole Mazzocato con il ragazzo che le ha fatto perdere la testa è in bianco e nero: tutte e due sono belli e innamorati. L’ex di Fabio Colloricchio a Gossip.it recentemente del fidanzato Thomas Teffah aveva detto: “Lui è un ragazzo che ho conosciuto esattamente otto anni fa, lavoravo per i locali, lui lavorava insieme a me. Ci siamo conosciuti così, poi ognuno ha preso la propria strada e ci siamo incontrati quest’anno e da lì è scoppiato l’amore. Lui vive a Londra, abbiamo questo rapporto a distanza, ci sta, siamo contenti per ora. Per gestire una relazione a distanza ci vuole tanta volontà. Ogni volta che hai un momento libero prendi e raggiungi la persona, quindi è difficile però non è impossibile”.

La liaison tra i due va alla grande. Nicole Mazzocato decide di farsi vedere da tutti insieme a lui: la prima foto di coppia dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne scatena gli ammiratori, lo scatto cattura subito più di 63mila ‘like’. In realtà i due si erano mostrati insieme qualche mese fa alle Maldive nelle Stories, ma i video lasciavano solo intravedere, ora è tutto diverso.