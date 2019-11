Nicole Mazzocato festeggia l’anniversario con Thomas Teffah. Il 10 novembre i due hanno celebrato i dieci mesi da coppia. La data del fidanzamento, però, crea scompiglio. In molti contestano alla 29enne il giorno in cui avrebbe iniziato la nuova relazione, per tanti in quel periodo era ancora fidanzata con Fabio Colloricchio. Non è così. Nicole interviene personalmente sul social e fa chiarezza. “Non l’ho tradito”, sottolinea.

“Sei la persona più speciale che conosca…sarà il tuo mistero, sarà il tuo essere unico. Ma, mi hai stregato. Quel ragazzo che con uno sguardo mi regalava e mi regala, grandi emozioni ! Quel ragazzo che mi dà energia, forza e bellezza ogni giorno! Ho sempre visto tutto questo in te, ho sempre saputo che non mi sbagliavo. Sapevo che avevi un mondo da scoprire e sarebbe stato magnifico. L’ho percepito dal tuo sguardo, dal colore, intensità, ed espressione. Dal tuo cuore grande, ingenuo e forte. Dal tuo essere costantemente deciso su come agisci, dalla tua follia , e infine dal tuo animo così gentile ed estremamente galante”, scrive al suo Thomas Nicole Mazzocato.

VIDEO

E aggiunge: “Mi hai regalato la felicità che era stata riposta da troppo tempo. Non avevo una vera e propria opinione di te (se compatibile o meno con me) ma ho sentito da subito un legame. Sei l’unica persona che vorrei fosse al mio fianco, l’unico con il quale vedo chiaro ciò che voglio e come lo voglio. Grazie per essere ciò che sei, grazie per capirmi sempre e per avermi conquistata ancora una volta. Quando mi permetto di dirti che sei il “mio tutto” è perché sei tutto ciò che mi fa bene. Oggi con tutte le consapevolezze del mondo ti posso dire quando ti amo e quanto tu sia l’uomo perfetto per me”.

La biondina non sa che le polemiche sono dietro l’angolo. Messa alle strette da chi l’accusa per l’inizio della data della nuova relazione, interviene e spazza via ogni dubbio.

“La mia relazione non è nata come tradimento ma è nata perché ci siamo rivisti ad una cena tra amici. Io ero completamente libera perché mi ero già lasciata. Abbiamo iniziato a parlare, a vederci, a frequentarci e poi ci siamo messi insieme. Il fatto che abbiamo deciso il 10 non è perché è stato il 10, è perché non sapevamo che data mettere… ci piaceva il 10 e abbiamo detto il 10. In realtà noi (lei e Fabio Colloricchio, ndr) dopo Capodanno ci eravamo già lasciati.. Quattro, cinque giorni dopo Capodanno. Abbiamo scelto di non comunicarlo subito perché c’erano delle cose lavorative ancora in ballo, lo dico sinceramente, e poi perché volevo aspettare che lui portasse tutte le cose via da casa”, spiega Nicole.

La denuncia verso l’ex tronista continua. La Mazzocato chiarisce ancora: “Questo comportamento però non c’è stato con me, anzi, sono state dette tante cose relative anche alla mia persona facendomi passare quasi per falsa, come se dessi un’immagine di me e poi fossi al contrario”.

“Il punto è che sono stata accusata di tradimento e là io ho deciso di denunciare perché non volevo creare dei teatrini da sfigati quando non c’era più niente da salvare…perché bisognava ancora parlarne? Non c’era un matrimonio o una relazione, non c’era più niente, anzi, c’era un’altra relazione che era la mia con questa persona e probabilmente la sua che stava nascendo con un’altra". continua ancora l’influencer e modella.

"Mi sarei aspettata un comportamento diverso perché, se proprio si doveva parlare, una persona avrebbe dovuto parlare di sé stesso: prendersi le proprie responsabilità su quello che ha fatto e su quello che fa”, fa sapere.

“Io ho sempre voluto rimanere nel silenzio per rispetto di ciò che è stato e per rispetto della persona… non sono un’infame, non sono un’ipocrita e non sono nemmeno una stron*a anche se le persone pensano che io mi imponga sopra di tutti e che me la meni”, poi precisa.

“Sono stata in silenzio anche per una questione di privacy dato che non vedo perché dal momento che sei stato tanti anni insieme ad una persona poi la devi sput*anare! Spero sia stato chiarito tutto, spero la smettiate di fare paragoni perché non servono né a me né a lui. Non è bello che si dica 'meglio lui', 'meglio l’altra', 'si assomigliano'… Basta, direi. Le vite sono andate avanti e penso, spero che siamo entrambi felici nonostante tutto!”, conclude la ragazza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/11/2019.