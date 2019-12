Nicole Mazzocato ha rivelato per la prima volta di aver pensato al suicidio dopo essere uscita dal programma ‘Uomini e Donne’. La 29enne originaria di Belluno fu infatti aspramente criticata per il suo percorso all’interno della trasmissione di Maria De Filippi. Questo la fece stare molto male. Smise di mangiare e arrivò a pesare 39 chili. “Uno dei momenti più difficili della mia vita è stato quello successivo all’esperienza a Uomini e Donne. Dopo la fine del programma sono stata sommersa da critiche e insulti che mi hanno fatto molto male. Ero entrata in un tunnel, non riuscivo più a capire il senso della mia vita”, ha raccontato durante un’intervista rilasciata a Lorella Boccia nel programma ‘Rivelo’.

“Ero diventata magrissima, pesavo 39 chili, stavo sfiorando l’anoressia. Non trovavo più un senso alla mia vita e ho pensato spesso al suicidio. Ne sono uscita con l’aiuto di uno psicologo. Andare dallo psicologo non è una cosa di cui vergognarsi e lo consiglio a tutti”, ha poi aggiunto. Oggi Nicole è felice accanto al compagno Thomas Teffah. I due fanno sul serio e stanno pensando alla possibilità del grande passo e di creare una famiglia. “Con lui sono felice, ha risvegliato in me anche l’istinto materno. Lo sposerei assolutamente”, ha fatto sapere la Mazzocato.

Nel frattempo però alcune frasi pronunciate dall’ex fidanzato Fabio Colloricchio nel reality spagnolo ‘Supervivientes’ hanno portato Nicole a querelarlo. L’argentino ha infatti usato parole molto offensive nei suoi confronti. “Anche se mi chiederà scusa io non ritirerò la querela”, ha concluso lei.

