Nicole Mazzocato svela il sesso del bebè con una grande festa a Milano: l’annuncio

Nicole Mazzocato, raggiante, insieme al compagno Armando Anastasio, 25 anni, con cui è uscita allo scoperto solo a settembre scorso, svela ad amici e parenti il sesso del bebè che porta in grembo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per l’annuncio organizza una grande festa a Milano.

La 31enne per il suo gender reveal party sceglie di indossare un abito rosa, quasi al sesto mese di gestazione, mostra le sue curve da mamma e sorride. Nonostante il look ‘pink’, il fiocco che arriverà sarà assolutamente celeste: avrà un maschietto.

Felice per la gravidanza, Nicole abbraccia ogni ospite. La festa rispetta lo stile americano, con tanto di torta e il classico palloncino a elio. La Mazzocato lo scoppia insieme al calciatore del Pordenone, che attualmente milita in serie B: una miriade di coriandoli blu volano nell’aria.

I due emozionati si abbracciano per l’arrivo del loro primo figlio, il ‘piccolo principe’ che giungerà tra poco. Nicole Mazzocato non contiene la gioia: l’ex di Fabio Colloricchio con Armando ha ritrovato la stabilità sentimentale che cercava e ha deciso di fare famiglia. “E’ valsa la pena aspettare questo tempo per trovarti. Grazie per l’amore immenso, per essere sempre presente, per rendermi così felice ogni giorno. So già che ci aspetterà un futuro bellissimo”, scrive al compagno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/4/2022.