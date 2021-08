Nicole Mazzocato ha cambiato casa per colpa dello stalker: 'Avevo molta paura’

Nicole Mazzocato, influencer ed ex volto di “Uomini e Donne” ha cambiato casa dopo una brutta esperienza con uno stalker, un uomo che aveva scoperto dove abitava e che la perseguitava. La 30enne nelle Instagram Stories ha spiegato il motivo per cui per un lungo periodo era un po’ sparita e postava meno foto e video sul suo seguitissimo profilo sulla nota piattaforma di condivisione online.

Ha fatto sapere: “C’è stato un periodo in cui mi chiedevate perché ero sparita. Ero sparita perché avevo uno stalker che mi seguiva e aveva capito dove abitavo. Si è presentato sotto casa mia, è stato denunciato, ma continuava a scrivere cose poco carine. Fortunatamente abitavo davanti ai carabinieri e ho cercato di bloccare subito la situazione. Essendo una ragazza che abita sola, non si sa mai…”.

Nicole abitava vicino alla stazione e la sera aveva un po’ di timore ad andare in giro. “Mi sono molto spaventata. Poi io nella vita ho paura solo di una cosa, delle persone pazze, che non hanno controllo su loro stesse, perché sono disposte a fare di tutto. Quello mi fa molto paura”, ha continuato. “Qualsiasi cosa facessi, questa persona era convinta che la facessi per lui. Follia totale…”, ha quindi concluso.

