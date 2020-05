Gli attacchi di panico sono un disturbo davvero molto comune. Da qualche anno ne hanno iniziato a parlare anche molti personaggio noti. Paola Perego ha appena pubblicato un libro in cui parla della sua difficilissima battaglia contro questo problema, che l’ha portata anche a compiere atti di autolesionismo. Ma le nuove generazioni non sono esenti dal “mostro”. Adesso anche Nicole Rossi, la 20enne nota al pubblico tv per aver partecipato a ‘Il Collegio’, ma anche per aver vinto l’ultima edizione di ‘Pechino Express’ (in coppia con Jennifer Poni, insieme hanno formato ‘Le Collegiali’), ha ammesso che a causa del successo e delle critiche ha iniziato ad avere attacchi di panico.

La romana oggi però può dirsi fiera di una cosa, ovvero aver compreso come gestire il disturbo: “La consapevolezza che oggi so affrontare un attacco di panico. Ne ho sofferto un bel po’: una conseguenza del successo e delle critiche che mi hanno travolta dopo Il Collegio”.

Nell’intervista con il settimanale ‘F’ Nicole ha parlato anche del fidanzato Riccardo Paolino, spiegando che per lei lui rappresenta anche il suo “migliore amico”. “Sono fortunata: il mio fidanzato è anche il mio migliore amico”, ha detto. Ma quali aspetti del carattere di Riccardo l'hanno fatta innamorare? “Il suo intelletto e la sua sensibilità incredibile”.

Scritto da: la Redazione il 14/5/2020.