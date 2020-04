Nicole Rossi è la vincitrice di Pechino Express 2020. La 18enne è salita sul podio più alto dell’ottava edizione del reality insieme a Jennifer Poli, con cui ha condiviso anche l’esperienza de ‘Il Collegio’. Le due hanno battuto in una finale al cardiopalma Enzo Miccio e la fidata assistente Carolina (la coppia dei ‘Wedding Planner’), che si sono dovuti accontentare della medaglia d’argento. Terza posizione invece per ‘Le Top’, ovvero le modelle Dayane Mello ed Ema Kovac. Adesso Nicole si trova in quarantena con la sua famiglia a casa a Roma. Non può vedere il fidanzato Riccardo Paolino. In pochi mesi, prima per l’avventura in Asia e poi per l’esplosione della pandemia, i due hanno passato lunghissimi periodi separati.

“È dura, ma siamo abituati già dai tempi del Collegio. A Pechino certe volte non mi ricordavo neanche la sua voce e la sensazione di dargli un bacio ma, quando l’ho rivisto, è stato uno scoppiare di sensi, tutto bellissimo. La distanza aiuta la relazione: ogni tanto fa bene ricordarsi di essere due individui singoli che non devono per forza diventare una cosa sola”, ha spiegato a Vanity Fair.

Se non avesse potuto partire con Jennifer, coetanea bergamasca, Nicole avrebbe portato con sé a Pechino proprio Riccardo: “Di lui mi fido ciecamente, siamo innamorati da tre anni e, nonostante la mia vita sia cambiata tanto da allora, con lui è tutto rimasto uguale”.

Ma che lavoro vorrebbe fare da grande? Le piacerebbe provare a costruirsi una carriera da attrice. “È un lavoro che ho un po’ paura a pronunciare, ma mi piacerebbe tanto recitare. Da piccola facevo teatro e spero di poter ricominciare e, magari, fare del cinema. Calarmi dentro a un personaggio è una cosa che mi fa impazzire. Adoro Quentin Tarantino, mi piacerebbe tanto donare i miei piedi alla sua collezione, ma apprezzo anche Paolo Genovese e Matteo Garrone: l’Italia si sta facendo sentire in questi ultimi tempi ed è un bene”, ha fatto sapere.

Ora però deve pensare a finire la scuola, visto che è all’ultimo anno di liceo. Sebbene per lei la maturità sarà diversa proprio a causa della pandemia. “Sono al quinto superiore in Scienze Umane, anche se mi spiace un po’ concludere l’anno così. L’Esame di Stato lo faremo online e penso che sarebbe stato bello coronare il tutto dal vivo: nella mia scuola ho passato tutte le fasi della mia vita e ci tenevo a chiuderla in una certa maniera, ma pazienza”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 15/4/2020.