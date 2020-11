Nicoletta Larini, fidanzata di Bettarini, contro il GF Vip: 'La squalifica poteva essere evitata’

Scende in campo anche Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini. La 26enne ha voluto dire la sua sull’eliminazione dell’ex calciatore dal ‘Grande Fratello Vip’ e ha fatto sapere di ritenere che non abbia assolutamente bestemmiato davanti alle telecamere. Ma soprattutto se l’è presa con la produzione del reality: il provvedimento è stato a suo dire ingiusto. Pubblicando su Instagram una foto di Stefano, ha scritto: “Buona sera… Diciamo che non mi sono ancora espressa del tutto, ho difeso Stefano, assicurando che quella mezza parola detta e non finita, e? un intercalare toscano! Senza offesa a nessuno!”.

“Ribadisco, che Stefano non ha mai bestemmiato nella sua vita e mai lo farebbe, perché non e? nella sua persona.. Vivo Stefano 24h/24 non potrei dire diversamente… Detto cio?, la squalifica poteva essere evitata..”, ha aggiunto. “La parola viene utilizzata come espressione di stupore o di meraviglia... Nessuna imprecazione! (se davvero ha offeso qualcuno) secondo me bastavano le piu? sincere scuse.. Ma non la squalifica... Ho sentito volare parole peggiori dentro quella casa..”, ha poi proseguito la giovane, che ha ben 22 anni meno dell’ex marito di Simona Ventura.

“Stava iniziando un percorso bellissimo, aveva portato tanta allegria nella casa, preso come punto di riferimento da tutti i ragazzi, sempre sorridente e di buona compagnia, educato e rispettoso. Era bello vederti dentro la casa”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 13/11/2020.