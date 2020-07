Anche Nicoletta Larini, fidanzata di Bettarini, e l'ex Bonas di 'Avanti Un Altro' Laura Cremaschi mostrano le imperfezioni della pelle: foto

Svolta nel mondo social, dopo Aurora Ramazzotti, molti volti noti della tv e del web scendono in campo per lanciare messaggi body positive mostrando il volto senza filtri e quindi rivelando tutte le imperfezioni. Tra loro ci sono Laura Cremaschi e Nicoletta Larini.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker nel weekend aveva fatto discutere per una foto senza filtri e con imperfezioni ben in vista, postata proprio per sfatare il mito della perfezione social: ‘’Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli’’ ha scritto la 23enne. A distanza di poche ore le ha fatto eco un’altra vip, Laura Cremaschi. La 33enne ex Bonas di Avanti un altro, ha pubblicato diverse foto con il viso pieno di bollicine: ‘’Ricordo di un periodo difficile dove oltre a non poter lavorare mi vergognavo ad uscire di casa! Avevo paura di essere giudicata, sentirmi gli occhi addosso e le risate maligne era come una pugnalata allo stomaco ogni volta! Oggi ho il coraggio e la forza di poterlo fare, magari può aiutare qualcuno di voi che ha il mio stesso problema... con la cura giusta tutto sul risolve! Ovviamente non vi siete mai accorti di nulla perché con la giusta luce, i filtri e le modifiche tutto magicamente cambia! Però state attenti a giudicare, davvero ve lo dico con il cuore, perché fate star male le persone’’.

Sempre sui social ha preso coraggio anche Nicoletta Larini, la 26enne compagna di Stefano Bettarini. Anche per lei una foto senza filtri accompagnata da queste parole: ‘’Ho preso coraggio e ho deciso di pubblicarla... Grazie a @cremaschina e al suo post, tanti di voi, criticano e criticano senza mai pesare le parole.. se c’è trucco è perché magari c’è qualcosa sotto. Anche io soffro per la mia pelle, ma allo stesso tempo ho la fortuna di non avere un grosso problema.Prima di parlare, prima di giudicare pensate sempre…''. L'anno scorso, sempre su Instagram anche Giulia De Lellis aveva condiviso con i followers la sua lotta all'acne, mentre pochi mesi fa Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip ed ex Madre Natura, aveva postato vecchie foto del suo viso con bollicine e cicatrici. Insomma, sotto ai filtri c'è molto di più...

Scritto da: La Redazione il 20/7/2020.