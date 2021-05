La fidanzata di Stefano Bettarini, Nicoletta Larini, ricoverata in ospedale: ecco come sta ora

Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini, è in ospedale. E’ lei stessa nelle sue IG Stories a spiegare i motivi che l’hanno costretta al ricovero: è stata sottoposta a un'operazione di tonsillectomia, l’asportazione chirurgica delle tonsille. L’intervento è riuscito perfettamente, ora la bella 27enne, che in passato ha partecipato insieme al compagno a Temptation Island Vip, deve solo riprendersi e recuperare le forze.

"Operazione di tonsillectomia andata bene.. (qua stavo per andare in sala operatoria )”, scrive la Larini condividendo una foto dall’ospedale in cui è in barella, trasportata dagli infermieri, subito dopo l’operazione. “Adesso sono ancora mezza sedata. Ci sentiamo presto, un bacio a tutti”, aggiunge.

Nicoletta poi pubblica una serie di storie in cui si fa vedere nella camera in cui sta trascorrendo la degenza. Ha ancora la flebo al braccio. “Grazie a tutti per i numerosi messaggi. Adesso deve iniziare la fase della guarigione”, spiega ai follower. Proprio come tutti quelli a cui sono state tolte le tonsille, si nutre col gelato, avendo problemi di deglutizione dopo l’intervento.

Nicoletta Larini, giovane imprenditrice, rivela pure i motivi che l’hanno costretta a fare l’operazione: “Consapevole del male che avrebbe fatto, ma queste tonsille dovevano essere operate per tutta una serie di problemi che mi davano, compresa l’infezione nel sangue”.

Bettarini la segue da lontano, non potendo starle accanto a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, ma la pensa intensamente. “Torna presto”, scrive l’ex calciatore 49enne postando una foto che lo ritrae insieme a lei.

