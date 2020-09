Nicoletta Mantovani, ha sposato Alberto Tinarelli: foto delle nozze

Nicoletta Mantovani, come annunciato, ha sposato l’imprenditore Alberto Tinarelli. Le nozze sono state celebrate domenica 20 settembre a Bologna nella Basilica di sant’Antonio di Padova, subito fuori dalle mura del centro storico della città. Le foto del matrimonio, finite inevitabilmente sul social grazie ad alcuni invitati, raccontano il giorno felice della coppia innamorata.

La vedova di Luciano Pavarotti aveva annunciato i fiori d’arancio circa un mese fa sulle pagine di Chi. Grazie all’imprenditore 52enne, consulente finanziario e dirigente d’azienda, Nicoletta Mantovani ha ritrovato l’amore. I due stanno insieme da poco più di 10 mesi, hanno trascorso il lockdown insieme, con loro anche Alice, 17 anni, nata dall’amore tra la 50enne e il grande tenore. Le affinità li hanno portati all’altare.

Nicoletta per le nozze ha indossato un abito azzurro polvere. Capelli sciolti sulle spalle e un bouquet bianco tra le mani. Classico ed elegante anche lo sposo. Fra gli invitati presenti al matrimonio, familiari e amici intimi. Ma non solo. Tra gli ospiti Nek accompagnato dalla moglie Patrizia Vacondio, Giovanni Caccamo, la senatrice Anna Maria Bernini e la stilista Marvi De Angelis.

Dopo la cerimonia in chiesa tutti si sono diretti nel luogo del ricevimento, una villa bellissima con vista sui colli bolognesi, una residenza storica da sogno.

“Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Lo faremo a Bologna in settembre, in una chiesa speciale per me, piena di significato”, aveva rivelato la Mantovani nell’intervista concessa al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/9/2020.