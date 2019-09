Al Festival di Venezia 2019 c’è anche lei, Nicoletta Romanoff. L’attrice è arrivata in Laguna lo scorso weekend insieme al compagno Federico Alverà. I due hanno partecipato insieme al party di Vanity Fair ‘Black and White’. Nicoletta si è presentata in un completo bianco con pantaloni a zampa e spalline di paillettes.

Poco più di un anno fa la Romanoff è diventata mamma per la quarta volta. Dopo Francesco, 20 anni, e Gabriele, 18, nati dal matrimonio con il produttore Federico Scardamaglia, e Maria, 9, avuta insieme al noto collega Giorgio Pasotti, la bella bionda nelle cui vene scorre per metà sangue russo ha dato al mondo nel giugno dello scorso anno Anna.

Scritto da: la Redazione il 2/9/2019.