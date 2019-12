Il matrimonio celebrato in Toscana deve essergli piaciuto molto, tanto che Nicoletta Romanoff a distanza di soli sette giorni dal ‘sì’ con Federico Alverà ha già voluto rinnovare le promesse con un’altra cerimonia alle Maldive. La coppia dopo le nozze celebrate a Bolgheri è infatti volata nel paradiso tropicale per la luna di miele. Qui l’attrice ha chiesto aiuto per organizzare, all’insaputa dell’allenatore di rugby, una cerimonia da film americano in riva al mare. Il risultato non l’ha affatto delusa, anzi. Su Instagram, pubblicando le immagini del momento speciale, ha voluto ringraziare chi le ha permesso di realizzare questo sogno.

Accanto ad alcune foto che la ritraggono romantica con la sua dolce metà tra baci e sguardi languidi, Nicoletta ha scritto sul social: “Repetita Iuvant (ovvero, ripetere le cose fa bene, in latino, ndr)”. Poi ha aggiunto: “Come potrei mai ringraziare abbastanza il team che ha organizzato per mio marito il più spettacolare matrimonio a sorpresa sulla spiaggia che si potesse mai immaginare? Non avrei potuto sognare niente di più bello, da Bolgheri alle Maldive…”.

La 40enne il 23 novembre aveva giurato amore eterno di fronte ai parenti e a tanti amici, tra cui diversi colleghi del mondo del cinema, da Cristiana Capotondi a Carolina Crescentini. Dopo circa tre anni di relazione e una figlia, Anna, nata del 2018, ha messo nero su bianco il rapporto con Federico Alverà circondata da una delle campagne più belle d’Italia e del mondo.

L’attrice ha anche altri tre figli, due maschi, Federico e Gabriele, che oggi hanno 20 e 19 anni, nati dal primo matrimonio, e una femminuccia, Maria, 9 anni. Quest’ultima è frutto della relazione, la più nota ai magazine di gossip, con il collega Giorgio Pasotti, a cui è stata legata tra alti e bassi fino al 2016.

