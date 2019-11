Nicoletta Romanoff e il neo marito Federico Alverà sono volati in viaggio di nozze alle Maldive. A pochi giorni dal matrimonio, che si è svolto sabato 23 novembre in Toscana, la coppia si sta concedendo alcuni giorni di puro relax in riva al mare. I due sono in un resort da favola sull’atollo South Ari. E’ stata la stessa attrice a pubblicare una serie di scatti del soggiorno sul suo profilo Instagram. Accanto ad un’immagine che ritrae i due sposini che si scambiano un bacio sulla sabbia, ha scritto: “Finalmente la luna di miele!”.

Poi un’altra serie di foto, tra cui una delle sue mani e quelle di Federico con le rispettive fedi in bella mostra. A 40 anni, con un matrimonio fallito alle spalle, Nicoletta ha deciso di riprovarci e nella splendida cornice di Bolgheri, nel livornese, ha giurato amore eterno all’allenatore di rugby, che è anche il padre della sua ultimogenita Anna, venuta al mondo nel 2018.

Dalle prime nozze di Nicoletta sono nati i suoi due primi figli, Federico e Gabriele, che oggi hanno 20 e 19 anni. Poi nel 2016 è arrivata la prima femminuccia, Maria, frutto della relazione con il collega Giorgio Pasotti, finita sei anni più tardi.

Scritto da: la Redazione il 29/11/2019.