Arriva la conferma: Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri fanno coppia fissa. E’ stato il primo a confermarlo in un’intervista, spiegando di non voler però parlare di questo nuovo rapporto per “scaramanzia”. I due sono entrambi inviati del programma di Italia1 ‘Le Iene’.

Parlando con il settimanale ‘Grazia’ Nicolò, 29 anni, ha spiegato: “Veronica Ruggeri? Non vorrei parlarne, anche per scaramanzia. Ci conosciamo da cinque anni, mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme”. La coppia ormai si mostra con naturalezza insieme anche sui social.

Nicolò fino a qualche mese fa era legato a Eleonora Pedron, 37 anni, ex Miss Italia ed ex moglie di Max Biaggi. Tra loro c’è stata una relazione durata circa un anno e conclusasi, forse non troppo bene, alla fine del 2018.

Scritto da: la Redazione il 1/8/2019.