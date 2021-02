Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti sempre più 'in love': nuove foto

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti a quanto pare fanno sul serio. I due sono sempre più ‘in love’. Innamorati persi, non si nascondono affatto e sul social condividono con i fan nuove foto in coppia accompagnate da un semplice e lapidario messaggio: “You”. Tu. Non servono altre parole.

Prosegue la liaison tra il calciatore della Roma 21enne e l’influencer napoletana tutta curve e sensualità 23enne. Secondo i ben informati Nicolò e Chiara sarebbero addirittura pronti a ufficializzare la relazione in famiglia. Un intimo del centrocampista giallorosso a DiPiù Tv ha confidato che Zaniolo desidererebbe presentare la biondina a mamma Francesca e papà Igor. “Vuole rassicurarli, sono preoccupati perché pensano anche al figlio di Nicolò che deve nascere e che si chiamerà Tommaso. Dopo la clamorosa rottura con Sara (Scaperrotta, ndr.), non c'è stata ancora una vera e propria riconciliazione: Nicolò si è limitato a dire che si prenderà tutte le responsabilità”, ha spiegato.

Non è finita qui, secondo questo amico che ha scelto di rimanere anonimo, la Nasti e Zaniolo si sarebbero conosciuti sul social. Sarebbe stato Nicolò a mandare un messaggio a Chiara da lì poi il primo appuntamento a Roma: “Da subito hanno voluto vivere questa storia appieno. Per la festa degli innamorati Nicolò ha prenotato un tavolo al ristorante dello chef stellato Giuseppe Di Iorio, nell'hotel a cinque stelle Palazzo Manfredi, nel cuore di Roma”. E' stato un colpo di fulmine condito da una passione bollente: non si sono più persi di vista…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/2/2021.