Dopo la conferma della relazione con Madalina Ghenea, Nicolò Zaniolo rivela che la sua ex fidanzata aspetta un figlio da lui. Sara Scaperrotta è incinta: “Pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità’’ ha dichiarato il calciatore 21enne alla Gazzetta dello Sport.

Da settimane le indiscrezioni sull’attaccante giallorosso si fanno sempre più insistenti. A tenere banco è la nuova storia con la modella e attrice Madalina Ghenea, 32 anni e mamma della piccola Charlotte, avuta dal milionario rumeno Matei Stratan. Dopo la conferma di questa liason, Zaniolo ha dovuto però affrontare i gossip sull’ex fidanzata storica Sara e ha deciso di dare la sua versione alla Gazzetta.

“Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo...Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto”.

Questa la versione di Nicolò Zaniolo che aggiunge: “pur non essendo più il suo compagno, mi assumerò da padre ogni responsabilità. Con questo spero che terminino tutte le voci sulla mia vita privata e si torni a parlare di me soltanto come calciatore’’. Zaniolo ha ripostato in stories le sue dichiarazioni aggiungendo: ''Da oggi in poi, se verrà fuori il mio nome per questioni private personali e non calcistiche, agirò per vie legali’’.

