Nicolò Zaniolo con la giovanissima madre da Maria De Filippi: guarda

Nicolò Zaniolo va con la giovanissima madre da Maria De Filippi. Francesca Costa debutta in tv grazie al figlio calciatore, invitato a C’è posta per te per esaudire il sogno di Alessandro, 18 anni, e del patrigno Maurizio. La donna 43enne, emozionata, sottolinea: “Orgogliosa di essere qui grazie a lui”. La trasmissione fa il pieno di ascolti ancora una volta e conquista il 29,9% di share.Il centrocampista della Roma e della Nazionale 21enne entra in studio con accanto la madre, da sempre fan della De Filippi. Lo sportivo è stato chiamato da Maurizio, un uomo che ha cresciuto il figlio della compagna, scomparsa qualche anno fa. Alessandro adora Zaniolo: lui ha espresso il desiderio di poterglielo fare conoscere.

Nicolò ha voluto al suo fianco la mamma a cui è molto legato. Francesca dietro le quinte è al culmine della gioia. “E' una doppia emozione per lei, perché già è un'emozione essere qua negli studi e in più vedere che gli faccio una sorpresa penso che sia una cosa fantastica”, confessa il giallorosso dietro le quinte dello show.

“Mi riempie di orgoglio perché è da quando sono ragazza che seguo Maria e non mi sembra vero di essere qua ed esserci stata portata da lui è ancora una cosa grande per me. Ho sempre visto gli ospiti e dicevo: ‘Beati loro che riescono ad infondere felicità e un messaggio positivo alle persone che li chiamano e adesso lo sta facendo lui ed è bellissimo’”, sottolinea la mamma. Zaniolo poi spiega: "Sono voglioso di trasmettere felicità e positività a questo ragazzo e al padre che ne hanno bisogno"

Nicolò Zaniolo e la Costa, sensuale con un abito nero corto, mostrano grande empatia verso il ragazzo. Quando i due lo incontrato il giocatore gli regala tantissimi gadget della sua squadra e poi anche un assegno.

"Siamo coetanei. Io ho 21 anni e tu ne hai 18. Ma non sono io a essere d’esempio per te, sei tu che sei un esempio per me”, dice ad Alessandro con trasporto Nicolò.

Applausi e qualche lacrima rendono il momento speciale e il pubblico premia ancora una volta la trasmissione dell'invincibile Maria.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/2/2021.