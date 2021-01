Nicolò Zenga shock: 'Mio padre mi ha chiesto se volessi cambiare cognome’

E’ un racconto davvero shock quello fatto da Nicolò Zenga. Il ragazzo, fratello di Andrea Zenga, concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, ha affermato che suo padre Walter, famoso ex calciatore con cui non ha affatto un buon rapporto, gli avrebbe domandato se avesse mai pensato di cambiare cognome. Ospite di ‘Live – Non è la D’Urso’ Nicolò ha svelato di aver scritto un libro dove racconta anche del difficile rapporto con il genitore. Nella trasmissione di Canale5 ne sono stati letti alcuni estratti. “Fin da piccolo mio padre mi ha sempre trattato come se fossi un peso, quasi come se gli dessi fastidio. Uno dei primi ricordi che ho risale a quando con mia madre e mio fratello vivevamo a Como”, ha fatto sapere il giovane.

“All’epoca lui giocava a Padova e diceva che la vita di città era stressante. In realtà a Padova aveva un’amante con la quale viveva. Quando tornava dopo la partita non vedevo l’ora di abbracciarlo ma lui voleva solo leggere la Gazzetta dello Sport in pace”, continua il testo. E ancora: “Per anni mi è mancato il coraggio di dirgli quanto mi facesse soffrire vedere che in realtà a fare il padre era capace, semplicemente non lo aveva voluto fare con noi”.

Infine la parte più incredibile: “Un pomeriggio gli ho detto quanto ho sofferto la sua assenza e mi ha risposto che non ero nessuno per poter giudicare la sua vita e non potevo permettermi di criticarlo. Mi ha detto che adesso aveva una nuova famiglia ed era giusto che pensasse solo a loro concludendo che per noi non esisteva più, addirittura domandandomi se avevo mai pensato di cambiare cognome”.

Scritto da: la Redazione il 26/1/2021.