Nicolò Zenga, figlio di Walter, si è sposato: assente la famiglia, ecco perché

Nicolò Zenga, figlio di Walter e Roberta Termali, fratello di Andrea, ex gieffino vip fidanzato con Rosalinda Cannavò, si è sposato. Il 31enne nel weekend è andato a nozze a Roma con Marina Crialesi, 32 anni, attrice,volto di “Un posto al sole”, conosciuta solo un anno fa. Assente la sua intera famiglia, come pure quella della sposa: lui sul social spiega il perché.

Il matrimonio tra Nicolò e Marina è avvenuto presso la Chiesa di Santa Maria in Tempulo di Roma. Bellissima la Crialesi con indosso un sognante abito bianco, elegantissimo pure il figlio di Walter Zenga, con un classico completo pantalone blu con gilet sotto e cravatta grigio argento. Il rito civile è stato celebrato dalla campionessa paralimpica Bebe Vio, grande amica della coppia. Presenti anche alcuni amici, che hanno celebrato gli sposini poi al ristorante, tra brindisi e risate. Assenti, però, entrambe le famiglie dei due.

Sul social, quando sono state condivise le immagini dei fiori d’arancio, l’assenza dei famigliari di Nicolò e Marina ha fatto scalpore. Ci ha pensato proprio lo sposo a chiarire il motivo della inusuale scelta.

“Abbiamo voluto fare una cerimonia intima in Comune - scrive Nicolò Zenga - Una cosa che fosse solo nostra e condivisa solo con testimoni e damigelle prima di fare il ‘grande evento’ in chiesa. Purtroppo la famiglia di Marina non poteva essere presente e per questo motivo abbiamo deciso di tenere questo momento solo per noi. Il tutto con l'appoggio e il supporto di entrambe le nostre famiglie che anche a distanza hanno saputo restarci vicini. Grazie a tutti per i messaggi d'amore che abbiamo ricevuto... perché oggi conta solo questo... l’amore".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/11/2021.