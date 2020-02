Nilufar Addati sfoggia subito il nuovo seno sul red carpet a Roma

Nilufar Addati sfoggia subito il suo nuovo seno sul red carpet. A Roma fa passerella sensuale con indosso un abito del suo brand appena lanciato, Daydreamer Collection, in occasione della prima del nuovo film di Gabriele Muccino, “Gli anni più belli”, all'Auditorium della Conciliazione. La bella 21enne è favolosa.

Sceglie il black per il suo look. Nilufar Addati attira tutti gli obiettivi dei fotografi su di sé grazie anche alla vertiginosa scollatura. L’ex tronista di Uomini e Donne, che circa un anno fa ha interrotto la relazione con Giordano Mazzocchi, anche lui presente alla serata mondana nella Capitale, a inizio gennaio aveva confessato via social di essersi sottoposta a una mastoplastica additiva.

“Ho corretto una cosa che non mi piaceva del mio seno, il fatto che fosse molto distante, ascellare”, aveva spiegato nelle sue IG Stories ai fan. Ora è fierà del decoltè che fa intravedere anche grazie all’abito indossato, che la fascia alla perfezione e la rende ancora più accattivante.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/2/2020.