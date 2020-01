Nilufar Addati stilista: lancia la sua collezione

Nilufar Addati diventa stilista: l’ex tronista di Uomini e Donne debutta nel mondo della moda. La 21enne lo annuncia fiera ed emozionata sul social.

L’influencer napoletana, ex concorrente con l’ex ormai fidanzato Giordano Mazzocchi di Temptation Island Vip, è orgogliosa di presentare il progetto che tiene celato da mesi. Diventa stilista e lancia la Daydeamer Collection, nome del brand non certo scelto a caso dato che ‘daydreamer' è anche la parola ha tatuata sul suo costato.

“Sono molto emozionata e super felice di potervi finalmente presentare Daydreamer Collection. Nasce la mia collezione di vestiti. Non ci credo, sono mesi che tengo il segreto. Questo sogno è finalmente realtà!”, fa sapere Nilufar ai fan nelle sue IG Stories.

Poi in un post condiviso su Instagram scrive: “Questo è un sogno diventato realtà! Vi presento ufficialmente Daydreamer Collection. Dopo mesi in cui ho dovuto mantenere il segreto finalmente posso svelarvi tutto! Sono una sognatrice, lo sapete bene voi cari amici miei, non ho mai smesso di credere nella possibilità di realizzare i miei sogni e grazie a voi tutto ciò è diventato realtà”. E ancora: “E’ da tanto tempo che volevo parlarvene, ma come ogni cosa bella, ha bisogno di tempo, cura e dedizione. E' un piccolo progetto, al quale tengo tantissimo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/1/2020.