Sui social nell’ultimo anno li abbiamo visti di nuovo insieme, quasi felici, o almeno sereni. Eppure Nina Moric e Fabrizio Corona forse così d’accordo non vanno, o meglio la “pace fatta” sarebbe più di facciata che altro. O almeno questo emerge dall’ultimo intervento social della showgirl sulla questione. Ma capiamo meglio cosa sta succedendo. Secondo qualcuno Nina sarebbe preoccupata perché il figlio Carlos, maggiorenne da pochi giorni, avrebbe imboccato una strada che forse non è la sua, spinto magari proprio dal papà. E’ infatti diventato molto “social” e ha lanciato una sua linea di abbigliamento (ha anche detto: “Ragiono già da imprenditore”). Pure il suo diciottesimo compleanno è diventato un evento in un locale aperto al pubblico.

Così poche ore fa nelle Instagram Stories la Moric, 44 anni, ha fatto un appello al ragazzo: “Chi sceglie di essere il proprio dio, non avrà un Dio a salvarlo… Angelo mio salvati da tutti noi. Non assecondare nessuno, sei troppo speciale. Il problema è che l’egoismo è un’arma con cui cerchiamo di manipolare gli altri. Ecco qualcosa che devi ricordarti per sempre: l’egoismo non è fare le tue scelte, ma pretendere che gli altri vivano come dici tu. Vola dove vuoi tu. Ti prego. Tua madre”.

Inoltre in alcuni commenti pubblicati sempre su Instagram Nina si è scagliata contro lo stesso Fabrizio, accusandolo di avere “il delirio di onnipotenza” e affermando che l’idillio familiare mostrato in pubblico è più che altro una finzione. Tutto è iniziato dopo che Corona ha dichiarato a ‘Chi’ di non essere sicuro di averla mai amata. Parlando del suo rapporto con le compagne famose avute nella sua vita, l’ex agente fotografico ha infatti detto: “Non l’ho mai capito se le amassi veramente perché, nella mia visione malata, erano lo strumento che mi permetteva di diventare più famoso. Così è stato anche con Nina”.

La replica della bellezza croata non si è fatta attendere: “Ma lui non ama nemmeno se stesso, ecco perché non riesce ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace tantissimo per lui alla fine è un uomo solo. Spero che Carlos non rimarrà deluso…”. “Penso solo a Carlos. Solo a lui, il resto è pura finzione. Finalmente abbiamo smesso di fingere. Ecco perché sotto il mio ultimo post ho scritto ‘Il silenzio fa più paura’. Se solo potessi parlare aprirei un vaso di Pandora. Lascia stare non voglio allungarmi troppo. Alla fine gli voglio bene però soffre del delirio di onnipotenza”, ha poi aggiunto facendo riferimento proprio all’ex marito.

Scritto da: la Redazione il 13/8/2020.