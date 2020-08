Nina Moric durissima con Fabrizio Corona: 'Nostro figlio per lui è una merce di scambio’

Altro che pace in famiglia! Nina Moric e Fabrizio Corona sono di nuovo ai ferri corti. L’oggetto del contendere è loro figlio Carlos, da pochissimo maggiorenne. La showgirl accusa l’ex marito di usare il ragazzo come “merce di scambio” e di stare trasformandalo in una “macchina da soldi”. La 44enne si è sfogata sul social dopo che, a quanto racconta, l’ex agente fotografico avrebbe contrattato la presenza di Carlos in un locale della Versilia in cambio di denaro.

Pubblicando nelle Instagram Stories una foto in cui il neo 18enne appare in una pizzeria, ha scritto: “Un incubo. Vorrei fare le vacanze con mio figlio ma il padre ‘vende’ la sua presenza ad un ristorante di Forte dei Marmi e fa accompagnare Carlos a portare a termine ciò che lui ha contrattato. Ora Carlos ha 18 anni e questo orrore non avrà mai fine. E’ una macchina da soldi per suo padre, una merce di scambio!!!!”.

Nina rivolgendosi direttamente all’ex marito 46enne ha poi aggiunto: “Signore pietà. Fabrizio Corona vuoi bene a nostro figlio? Ora capisco perché nessuno mi risponde!”. La situazione sembra piuttosto seria…

Scritto da: la Redazione il 20/8/2020.