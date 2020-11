Nina Moric: 'Fabrizio Corona è fidanzato con Mariana Rodriguez'

Nina Moric sgancia una vera e propria bomba sull’ex marito, reo secondo lei di continuare a infamarla in tv e sui social. La showgirl e modella croata fa rivelazioni choc via IG Stories, mentre è sul divano con il suo nuovo fidanzato, Marco, 22 anni. “Fabrizio Corona è fidanzato con Mariana Rodriguez”, svela a sorpresa. L'ex re dei paparazzi si sarebbe legato alla modella e showgirl venezuelana 29enne, ora single.

Non è finita qui. Nina Moric attacca Corona, che sarebbe protagonista, stando alle sue parole, di un vero triangolo amoroso: “Tra l’altro è sposato con una signora di 50 e passa anni e in questo momento ha una relazione con Mariana Rodriguez, questa è la verità e la verità vince sempre. Lui sta con la Rodriguez ed è sposato”.

La Moric si giustifica: è stanca perché secondo lei l’ex continua a istigare le persone mettendola in cattiva luce. Lamenta di avere più ‘hater’ che fan per colpa sua.

“Male non fare paura non avere. L’infamia è un marchio che non ti togli nemmeno da morto. Le ingiurie che ha detto su di noi non ci toccano minimamente, ma a te potrebbe toccarti se la gente sapesse la verità su di te?! Ops”, scrive nelle sue storie. E conclude: “Anche la Moric ha detto la sua: Mariana Rodriguez sta con Corona che è sposato. Buonanotte”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/11/2020.