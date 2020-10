Nina Moric fidanzata con un 22enne: 'L'amore non ha età'. Foto

Nina Moric si è fidanzata con un 22enne. “L’amore non ha età”, sottolinea sul social, dove ufficializza la sua nuova relazione con il ragazzo pubblicando alcune foto insieme a lui.

I due si fanno vedere in coppia abbracciati durante una gita domenicale nel bosco con alcuni amici. “C’è Marco”, svela la croata 44enne ai fan nelle sue IG Stories. Il moretto, occhiali scuri e barba, le si avvicina, le mette il braccio sulla spalla e dice: “Ci siamo persi? Ne approfittiamo per fare l’amore?”. “Bip”, controbatte la showgirl, quasi fosse imbarazzata.

Il 22enne sembra pazzo della sua nuova compagna. Sempre abbracciato a Nina, in alcune storie postate da lui, sottolinea: “In mezzo a questo panorama potete ammirare l’infinità dell’amore che provo per questa donna”. “Davvero amore?”, esclama la Moric, che poi gli stampa un bacio sulla guancia.

Nina si è legata a un ragazzo molto più giovane di lei. “L’amore non ha età, non ha limiti e non muore”, fa sapere. In tv però Fabrizio Corona ha parole di fuoco per questo nuovo rapporto sentimentale dell’ex moglie. In collegamento con Barbara D’Urso, il 46enne sottolinea: “Nina ora sta con un bambino di 22 anni senza un dito, un tossico”. Poi, in riferimento agli audio pubblicati sul social da Nina rivela: “Un giorno, Carlos va a casa sua e torna tardi, saltando tutte le attività che io gli ho programmato. Non vi racconto le condizioni in cui Carlos è tornato da casa di Nina. E in quel momento, Nina gli ha telefonato e gli ha fatto dire quelle cose. Cosa avreste fatto voi?”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/10/2020.