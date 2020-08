Nina Moric è durissima con il figlio. Si scaglia contro Carlos sul social e lo rimbrotta furiosa: “Vergognati”. La showgirl croata è addolorata per gli atteggiamenti del 18enne.

Nina nei giorni scorsi ha attaccato Fabrizio Corona, padre di Carlos Maria, diventato da poco maggiorenne, colpevole a suo dire di usare il ragazzo. “Nostro figlio per lui è una merce di scambio”, ha sottolineato. Ora parla direttamente al suo primogenito, che in una IG Stories ha affermato senza alcun problema: “La determinazione è tutto nella vita, se non avete le pal*e siete delle chec*he”.

“Vergognati Carlos per ciò che dici. E siccome non trovo parole per l’imbarazzo e il disappunto che provo verso di te, chiedo scusa”. La Moric chiede addirittura a Dio di perdonare il figlio. Poi in un lungo post condiviso sempre via social si augura che il ragazzo torni a essere quello di una volta.

“Sono addolorata nel vedere mio figlio Carlos acquisire questi atteggiamenti, ma soprattutto un linguaggio che non è assolutamente in linea con quella che è stata l’educazione che mi sono premurata di dargli in questi anni”, scrive.

E ancora: “Mi manca il Carlos Maria che mi leggeva e argomentava i saggi di filosofia, mi manca il ragazzo che ho visto crescere giorno dopo giorno e diventare un uomo migliore di quello che potessi immaginare”.

Nina Moric è un fiume in piena: “Chiedo io scusa a quanti si sono sentiti offesi dalle sue parole, ma credetemi, non è lui”. Infine, rivolgendosi di nuovo al figlio dice: “Carlos, da te ho imparato che nella vita la Bontà, il Perdono, la Mietezza sono veri dardi di luce per sconfiggere ogni male…questa aggressività nei modi e nelle parole non ti appartiene. Torna a essere quel che eri. Un ragazzo meraviglioso”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/8/2020.