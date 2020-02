Nina Moric è una vera e proprio furia nelle Instagram Stories. La showgirl si è alterata moltissimo in un video postato sul social in cui accusa lo psichiatra Alessandro Meluzzi di dire il falso riguardo il ritorno a casa di suo figlio Carlos. Il dottore ha infatti detto durante l’ultima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ di aver aiutato la modella di origini croate a riottenere l’affidamento del 17enne nato dal matrimonio con Fabrizio Corona, ma lei ha totalmente smentito questa circostanza.

“Oggi volevo spendere qualche parola per il dottor Meluzzi. Io il signor Meluzzi l’ho visto soltanto una volta due o tre anni fa. L’ho visto con un mio avvocato. Era presente anche il signore che ieri era in studio con i suoi genitori (parla di Luigi Mario Favoloso, ndr). Ha fatto una relazione che non è mai stata presa in considerazione dal Tribunale dei Minori. E io ho pagato una somma che è fuori da ogni grazia di Dio”, ha detto con toni molto accesi in alcune clip postate sul suo account social.

“Lui si vanta di aver riportato mio figlio a casa. No signor Meluzzi! Le uniche persone che devo ringraziare per il ritorno di mio figlio a casa sono altre due dottoresse che hanno capito che avevano sbagliato gli altri. Dottor Meluzzi, non si prenda il merito per cose che non ha fatto! La sua parola non è stata neanche presa in considerazione, quindi si vergogni come professionista e come dottore! E se difende i suoi simili (parla di Favoloso, ndr), io so perché…”, ha aggiunto. “Si vergogni, si vergogni!”, ha sottolineato ancora. “Si prende il merito di altri anche se non ha fatto nulla. Io l’ho visto una sola volta per un consulto e non ha fatto un fico secco, ora si prende i meriti”, ha quindi concluso.

