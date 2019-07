Nina Moric ha un malore a Zanzibar. La modella e showgirl croata si trova in vacanza nell’isola principale dell’arcipelago in Tanzania, Africa, con il compagno Luigi Mario Favoloso e il figlio Carlos Maria Corona. Beve, senza pensarci troppo, l’acqua del rubinetto e si sente male.

Favoloso svela il malore di Nina Moric durante la permanenza a Zanzibar sul social. “Ragazzi sono un po’ preoccupato perché Nina veramente si è sentita poco bene - confessa - Lei ha scherzato sulla febbre gialla perché ovviamente qui non c’è, però secondo me ha mangiato qualcosa che le ha fatto male perché è diventata fredda e ha avuto una sudorazione e ha anche vomitato. L’ho portata in un ospedale privato che c’è qui vicino e stasera sarà lì e spero che domani stia bene”.

I fan vanno in apprensione. Tutti vogliono sapere di più del malore di Nina Moric. L’ex moglie di Fabrizio Corona, ore dopo, nelle sue IG Stories spiega cosa le è accaduto. Ha bevuto l’acqua del rubinetto e si è sentita male.

“Ragazzi, visto che in molto vi siete preoccupati – scrive rivolgendosi ai fan - voglio dirvi che sto bene. Ho passato una brutta giornata, ho bevuto istintivamente un bicchiere d’acqua dal rubinetto qui in Africa e sono stata poco bene. Ora sto molto meglio. Un abbraccio”.

Ora è tutto ok per Nina Moric: la 42enne continua la sua vacanza a Zanzibar con il figlio 16enne e il fidanzato 31enne.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/7/2019.