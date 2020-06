Nina Moric appassionata con il suo nuovo fidanzato, un imprenditore: guarda

Nina Moric è appassionata con il suo nuovo fidanzato. Nelle sue IG Stories si fa vedere abbracciata a lui. In un video postato i due si baciano con grande trasporto. La showgirl e modella croata non svela la sua identità. Lui è un ‘misterioso’ imprenditore che forse lavora a Monaco, ma non c’è nulla di certo.

Per molti l’uomo in questione somiglia tantissimo a Fabrizio Corona, ex marito della bella 43enne, da cui ha avuto il figlio Carlos, che l’8 agosto prossimo compirà 18 anni. Nina era uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato i primi di giugno, condividendo sul social con i fan una foto in bianco in nera in cui l’amato le baciava il collo. Ora arrivano anche le storie che raccontano alcuni istanti del legame appena iniziato.

VIDEO

Nuovo capitolo sentimentale per Nina Moric, che finalmente si mette alle spalle il lungo e tumultuoso legame con Luigi Mario Favoloso. “Tu tiri fuori la donna che è in me”, aveva scritto la mora accompagnando lo scatto con il nuovo fidanzato.

A chi faceva domande, ipotizzando si trattasse proprio di Corona, la Moric aveva precisato: “Lui non ha bisogno di diventare famoso, ha un lavoro da vero imprenditore. Anzi, non ama nemmeno apparire”.

Nina Moric in quell’occasione aveva smentito l’ipotesi di una possibile partecipazione insieme al moraccione a Temptation Island. Categorica, rispondendo a un follower, aveva scritto: “Che palle, piuttosto mi ritiro! Questi programmi li fanno solo sfigati, morti di fama. Sai, io ho avuto un percorso diverso”. Il suo batticuore preferisce viverlo in intimità, senza chiarire neppure chi sia questo affascinante ‘Mister X’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/6/2020.